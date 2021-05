Em atualização

Está encontrado o vencedor do Festival Eurovisão da Canção em 2021. Os italianos Måneskin, com o tema “Zitti E Buoni”, tornaram-se os mais recentes vencedores do concurso internacional de música e televisão. Os portugueses The Black Mamba, que concorreram com o tema “Love is On My Side”, chegaram à final e terminaram em 12º lugar.

O favoritismo da jovem banda italiana de rock (formada em Roma em 2016) era previsto há muito pelas casas de apostas, mas o grupo — que reagiu à vitória gritando que “o rock and roll nunca morrerá” — chegou a parecer poder terminar a noite sem vencer a Eurovisão, dado que na votação dos júris formados em cada país (a que se somaria só depois a votação do último) ficou em quarto lugar.

Quer a francesa Barbara Pravi, que cantou “Voilà” e terminou em segundo lugar da Eurovisão 2021, quer o islandês Gjon’s Tears, que cantou “Tout l’Univers” e fechou o pódio, tiveram porém menos votos do público mundial (via telefone) do que os Måneskin — e foi por isso que os italianos, que começaram por se destacar no país pela notoriedade que tiveram num programa de talentos, venceram.

É a terceira vez que a Itália vence a Eurovisão, depois de Gigliola Cinquetti ter sido o mais votado em 1964 (com a canção “”Non ho l’età”) e de Toto Cutugno ter conseguido a vitória em 1990 (com “Insieme: 1992”).

A seguir aos representantes de Itália (1º), França (2º) e Itália (3º), os concorrentes mais votados foram os intérpretes da Islândia (4º lugar) — que não puderam sequer atuar ao vivo na final, por um membro ter ficado infetado com coronavírus e ainda não ter tido alta —, Ucrânia (5º), Finlândia (6º). Os representantes de Malta (7º lugar, prejudicada pela votação do público já que para os júris internacionais ficaria no top 5), Lituânia (8º), Rússia (9º) e Grécia (10º) fecham o top 10.

À porta do lote dos 10 primeiros classificados ficaram os representantes da Bulgária (11º) e de Portugal (12º) na edição de este ano da Eurovisão.

Em contraste, os três últimos classificados da final foram três de entre cinco países, os chamados “big five”, que têm passagem automática e direta garantida todos os anos. Em último lugar ficou o Reino Unido, cujo representante, James Newman (cantou o tema “Embers”), não conseguiu qualquer voto nem do júri nem do público, algo pouco usual. Em penúltimo lugar ficou o alemão Jendrik, com o tema “I Don’t Feel Hate”, e em antepenúltimo ficou o espanhol Blas Cantó, com “Voy a Quedarme”.

Também o intérprete do país anfitrião, os Países Baixos — Jeangu Macrooy — não conseguiu convencer nem júri nem público e acabou por ter um resultado dececionante, terminando em 23º lugar atrás de concorrentes de países como Azerbeijão (20º), Albânia (21º) e São Marino (22º).

The Black Mamba: em 57 anos de Portugal na Eurovisão, só 11 fizeram melhor

Os portugueses The Black Mamba terminaram a Eurovisão tendo-se apurado para a final e tendo ficado em 12º lugar na última lista de 26 países, 20 dos quais apurados nas semifinais e seis apurados automaticamente.

Nos últimos 24 anos, só Salvador Sobral fez melhor e em quase 60 anos de Eurovisão, só 11 representantes portugueses tiveram um resultado melhor do que o dos The Black Mamba. Foram eles Salvador Sobral (1º) em 2017, Lúcia Moniz em 1996 (6º), Sara Tavares em 1994 (8º), Anabela em 1993 (10º), Dulce Pontes em 1991 (8º), Maria Guinot em 1984 (11º), José Cid em 1980 (7º), Manuela Bravo em 1979 (9º), Fernando Tordo em 1973 (10º), Carlos Mendes em 1972 (7º) e 1968 (11º) e Tonicha em 1971 (9º).

Os The Black Mamba igualaram ainda a posição (12º) de Eduardo Nascimento em 1967, em Viena (com a canção “O Vento Mudou”), de Carlos do Carmo em 1976, em Haia (com “Uma Flor de Verde Pinho”), e dos Alma Lusa em 1998, em Birmingham (com o tema “Se Eu Te Pudesse Abraçar”).

Vendo os últimos concorrentes portugueses a título de comparação, Conan Osiris não se qualificou para a final em 2019 e em 2018 Cláudia Pascoal ficou em último lugar na final — para a qual foi apurada de forma automática, pela vitória de Salvador Sobral no ano anterior. Em 2020 Elisa não representou Portugal na Eurovisão, devido à pandemia da Covid-19.

Pode rever aqui a atuação na final da Eurovisão dos representantes de Portugal este ano, os The Black Mamba: