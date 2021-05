Com o final do campeonato, as ultimas emoções estão num dos jogos mais esperados em cada época: a final da Taça de Portugal. O jogo que decide a “Prova Rainha”, joga-se em Coimbra e a Rádio Observador leva-o a todo o lado.

Acompanhe aqui em direto a nossa Emissão Especial Desporto, com relato do SC Braga – SL Benfica a partir do Estádio Cidade de Coimbra, logo a seguir ao jornal das 20h00.

Conta com os comentários de Carlos Alberto Diniz — treinador de futebol e comentador do nosso podcast Relatório de Jogo —, do ex-árbitro Pedro Henriques — autor do nosso podcast Sem Falta —, e ainda dos adeptos João Pinto, benfiquista e humorista, e de José Barroso, antigo jogador do SC Braga.

A emissão especial é conduzida por Miguel Cordeiro e Hugo Silva, com o relato a partir de Coimbra com as vozes dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz. Não perca a final da Taça de Portugal, com SL Benfica e SC Braga a quererem salvar a época com o primeiro troféu.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm em Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Não perca a final da Taça de Portugal, aconteça o que acontecer.