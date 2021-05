Sérgio Conceição está próximo de assinar pelo Nápoles. Apesar das derradeiras tentativas feitas por parte da administração da FC Porto SAD nos últimos dias para segurar o treinador, o número 1 da equipa técnica nas últimas quatro temporadas deverá anunciar nos próximos dias a saída do Dragão. O Corriere dello Sport dá como certa a contratação do português depois da saída de Gennaro Gattuso, que falhou na última jornada a qualificação para a Liga dos Campeões apesar de depender de si com um empate em casa frente ao Verona.

