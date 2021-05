Um acidente na A1 (sentido Lisboa – Porto) fez um morto e dois feridos graves na manhã desta segunda-feira. A vítima do despiste do automóvel acabou por morrer no local.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro (CDOS) dada ao Observador, o despiste aconteceu às 6:36 ao quilómetro 262, junto ao nó de Estarreja, no distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo, disse que a vítima mortal é um homem com cerca de 60 anos. De acordo com o comandante, o acidente causou ainda dois feridos graves, um homem e uma mulher, que foram transportados para o Hospital de Estarreja.

No local estiveram os bombeiros voluntários de Estarreja, o INEM, GNR e Brisa, num total de 18 operacionais e oito veículos. O trânsito já circula com normalidade. Fonte da GNR disse à Lusa que não houve necessidade de cortar a via atendendo a que a viatura ficou no talude.