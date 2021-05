Terá sido uma despedida? Ninguém sabe ao certo. No entanto, e na mensagem de balanço da temporada, não existe também qualquer sinal de que vai continuar em Turim. Ronaldo analisou esta segunda-feira o terceiro ano em Itália, dando os parabéns ao Inter pela conquista da Serie A e destacando a conquista dos dois títulos que estavam ainda em falta no currículo, a Taça e o troféu de Melhor Marcador. “Obrigado a todos os que participaram nesta jornada! Continuamos juntos!”, escreveu no final da mensagem deixada esta noite.

“A vida e a carreira de qualquer jogador de topo é feita de altos e baixos. Ano após ano, enfrentamos equipas fantásticas, com jogadores extraordinários e objetivos ambiciosos, e por isso temos sempre que dar o nosso melhor para que possamos manter os níveis de excelência. Este ano não conseguimos ganhar a Serie A, parabéns ao Inter por um título que foi merecido. Contudo, tenho que valorizar tudo o que conquistámos esta temporada na Juventus, tanto em termos coletivos como individuais. A Supertaça de Itália, a Taça de Itália e o Melhor Marcador da Serie A são premios que me enchem de felicidade, sobretudo pelas dificuldades que carregam em si mesmo num país onde não é fácil ganhar”, começou por destacar o avançado na mensagem.

Com estas conquistas, alcancei uma meta a que me tinha proposto desde o primeiro dia em que cheguei a Itália: ganhar o Campeonato, a Taça e a Supertaça e também ser o Melhor Jogador e o Melhor Marcador neste grande país que está cheio de jogadores tremendos, clubes gigantes e uma cultura de futebol muito própria. Já disse antes que não persigo recordes, os recordes é que me perseguem. Para quem não entende o que quero dizer com isto, é muito simples: o futebol é um jogo coletivo mas é através da superação individual que conseguimos ajudar as nossas equipas a atingirem os seus objetivos. É sempre na procura de mais e mais em campo, trabalhando cada vez mais no campo e fora dele, que os recordes podem aparecer e que os títulos coletivos se tornam inevitáveis, sendo que uns são a consequência natural de outros”, prosseguiu.

Portanto, estou muito orgulhoso com um facto que tem sido muito replicado nos últimos dias: campeão em Inglaterra, Espanha e Itália; vencedor da Taça em Inglaterra, Espanha e Itália; vencedor da Supertaça em Inglaterra, Espanha e Itália; Melhor Jogador em Inglaterra, Espanha e Itália; Melhor Marcador em Inglaterra, Espanha e Itália; mais de 100 golos por um clube em Inglaterra, Espanha e Itália. Nada se compara à sensação de saber que deixei a minha marcar nos países onde joguei e que dei alegrias aos adeptos dos clubes que representei. É para isso que trabalho, é isso que me move e é isso que irei perseguir até ao último dia. Obrigado a todos os que participaram nesta jornada! Continuamos juntos!”, concluiu o capitão da Seleção.

Ronaldo irá juntar-se em breve à concentração da Seleção Nacional, tendo em vista a preparação para a fase final do Campeonato da Europa onde o avançado poderá igualar ou bater mais alguns recordes. Em relação ao futuro, mantém-se a incógnita: o avançado tem mais um ano de contrato com a Juventus, a um valor de mais de 60 milhões de euros brutos de encargos para o clube; não existiu ainda qualquer abordagem concreta no sentido de renovar esse vínculo que termina em 2022; e a hipótese de saída já neste verão, que diminuíram depois do apuramento dos bianconeri para a Champions, permanecem ainda em aberto.

O capitão da Seleção terminou a Serie A no banco de suplentes, por algum desgaste físico, segundo o treinador Andrea Pirlo, não tendo participado na goleada da Juventus em Bolonha e não conseguindo por isso igualar Lionel Messi na luta pelo segundo lugar da Bota de Ouro ganha por Lewandowski e realizado a segundo época consecutiva a marcar 30 ou mais golos em Turim, ficando com o título de goleador com 29 golos.