Depois de um atraso motivado pela greve de funcionários judiciais e por queixas devido à capacidade da sala de audiências, arranca o julgamento do caso do fogo de Pedrógão Grande. O Ministério Público (MP) tinha apresentado um recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra porque não concordava com a classificação deste caso como “megaprocesso”. O MP defendia que o recurso deveria ter um efeito suspensivo, adiando assim o julgamento — uma questão sobre a qual o Tribunal de Leiria teria de decidir esta segunda-feira.

Depois de os advogados se queixarem que, apesar de o julgamento começar, ainda não sabiam qual a decisão do coletivo de juízes quanto à suspensão ou não do julgamento, a juíza do processo, Maria Clara Santos, garantiu que já tinha feito um despacho com a sua decisão. Mas os advogados insistem que esse despacho ainda não foi disponibilizado na plataforma Citius.

Nas exposições introdutórias, os advogados que representam as vítimas vincaram que o objetivo deste julgamento não é atingir uma “vingança”, mas sim fazer com que incêndios como este não se voltem a repetir. Relembram que o que aconteceu foram factos “extraordinários” e “atípicos”, apesar de qualquer que tenha sido a atuação dos arguidos. A advogada Magda Rodrigues, que representa o comandante de Bombeiros, António Arnaut, defendeu que “não” se deve “sacrificar este homem” e lembrou que tinha “poucos meios para travar aquele combate”. “Não era possível ter feito mais e melhor”, afirmou.

Além da greve de funcionários judiciais, o arranque do julgamento também foi marcado por alguns problemas com a sala de audiências escolhidas. Com mais de 50 pessoas, entre advogados, assistentes e arguidos, na sala, restavam apenas quatro lugares para jornalistas. Apesar de haver uma segunda sala onde é transmitido o áudio, alguns jornalistas recusaram entrar.

Também alguns advogados usaram as exposições introdutórias para se mostrar descontentes com a sala de audiências. “Não estamos aqui nas melhores condições. É o possível, é a vida. Se for possível encontrar melhores condições…”, afirmou o advogado Rui Patrício.

Quase quatro anos depois dos incêndios — quatro anos onde cabe uma acusação do Ministério Público, uma fase de instrução e recursos para tribunais superiores —, onze arguidos começam a ser julgados no Tribunal de Leiria para serem julgados por centenas de crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física também por negligência.

Na lista de pessoas que vão a julgamento há dois responsáveis da EDP acusados de não terem acautelado a criação das faixas de limpeza junto a uma linha de média tensão — que teve uma descarga elétrica de causa não apurada que desencadeou o incêndio; cinco autarcas: três da Câmara de Pedrógão Grande, mas também de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, a quem são apontadas falhas na limpeza dos terrenos junto a estradas; dois responsáveis da concessionária Ascendi Pinhal Interior acusados também de falta de manutenção das estradas; e um comandante dos bombeiros que, para a investigação e para os tribunais que decidiram levá-lo a julgamento, impediu a “salvaguarda daquelas povoações e populações”, tendo omitido informações que poderiam ter levado ao corte da estrada onde morreram 47 pessoas.