A indústria da música voltou a reunir-se na noite do último domingo, em mais uma edição dos Billboard Music Awards. Pela passadeira vermelha, cada vez mais próxima da normalidade de outros tempos, passaram estrelas incontornáveis, caso de Alicia Keys e de Pink.

O que é que uniu as duas cantoras? Ambas elegeram o cor-de-rosa como cor da noite. Enquanto a primeira elegeu um conjunto de três peças — calças de cintura subida, top curto e um casaco de cauda e mangas volumosas — Valentino, a segunda escolheu um vestido esvoaçante. Pink deu ainda nas vistas por se ter feito acompanhar pelos dois filhos na cerimónia.

O cor-de-rosa foi a cor da noite. Saweetie escolheu uma criação de alta-costura de Giambattista Valli, um vestido de inspiração palaciana que deixou a descoberto as pernas da rapper americana. Se estrelas como Priyanka Chopra e Doja Cat optaram por visuais moderadamente reveladores, Megan Fox foi insuperável no arrojo com um vestido da autoria de Casey Cadwallader, o jovem designer que está a revitalizar a Mugler.

Em Prada, Gabrielle Union foi a mais elegante da noite. Do lado masculino, Leslie Odom Jr. brilhou na mesma marca italiana. The Weeknd vestiu Bottega Veneta, um look muito executivo, por sinal. O músico foi o grande vencedor da noite, com um total de dez prémios —Melhor Artista, Melhor Artista Masculino, Melhor Artista R&B, entre outros.

Taylor Swift conquistou o prémio de Melhor Artista Feminino, os BTS foram eleitos melhor grupo. Drake foi distinguido como Artista da Década. Pink subiu ao palco para atuar e para receber o prémio Ícone.

Na fotogaleria, veja os visuais das estrelas que passaram pela passadeira vermelha dos Billboard Music Awards, na noite de domingo.