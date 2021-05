Percorrendo o gráfico interativo, executado através dos dados do boletim da DGS, é possível perceber que a 10 de maio, a nível nacional, Portugal tinha um índice de transmissibilidade (o R(t)) de 0,92, valor que está atualmente em 1,06 — o país atingiu o valor mais baixo de infeção por 100 mil habitantes a 17 de maio, com 47,5 casos no continente (50,2 a nível nacional) e agora encontra-se nos 52,5 (55,6 a nível nacional).

Recorde-se que a generalidade de Portugal (exceto alguns concelhos que não reuniam as condições epidemiológicas necessárias) entrou na terceira fase do desconfinamento a 19 de abril. Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região onde o número de novos casos é mais elevado, com mais 97 casos positivos da doença confirmados, ou seja, 40% do total de 241 novos casos identificados pelas autoridades de saúde.

Já na região Norte confirmaram-se mais 60 novos casos, nos Açores 26, no Centro 20, na Madeira 17, no Algarve 13 e no Alentejo mais oito.