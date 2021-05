A PSP de Braga recomenda a todos os adeptos que não se desloquem para a Praça do Município onde deverá haver uma pequena cerimónia de receção à equipa, esta tarde de segunda-feira, diz a polícia em comunicado.

“Estando prevista para hoje, uma cerimónia restrita de receção da equipa vencedora da Taça de Portugal, no edifício da Câmara Municipal de Braga, recomenda-se aos adeptos que não se dirijam para junto da Praça do Município. Face ao condicionamento da circulação rodoviária e pedonal nessa zona, aconselha-se circuitos alternativos”, lê-se no comunicado.

A PSP vai ainda cortar o trânsito e o acesso pedonal no perímetro da Praça e pede a todos que circulem por caminhos alternativos até que a circulação seja reposta.