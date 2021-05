As buscas para encontrar o homem que terá desaparecido no sábado no mar, no concelho de Santa Cruz, foram esta segunda-feira retomadas com recurso a meios marítimos, terrestres e um drone, disse o comandante da Zona Marítima da Madeira.

“As buscas foram retomadas esta segunda-feira, pelas 8h00, com duas embarcações da Autoridade Marítima“, informou à agência Lusa Guerreiro Cardoso, referindo-se a um salva-vidas e a outra embarcação da Polícia Marítima.

O responsável adiantou que, por terra, as buscas estão também a ser realizadas por elementos da Polícia Marítima e do Socorro a Náufragos (Sanas), que “estão operando um drone“. “Infelizmente, até ao momento não se detetou nada“, sublinhou Guerreiro Cardoso.

De acordo com o comunicado divulgado no domingo pela capitania do Porto do Funchal, o desaparecido é um madeirense com 54 anos, que “tinha saído de casa durante o dia 22 de maio [sábado] para a apanha da lapa, não tendo regressado até ao fim do dia”.

O alerta do desaparecimento “foi dado por familiares“. As buscas realizadas no domingo foram suspensas ao fim do dia. O homem terá desaparecido no mar na zona da Atalaia, na freguesia do Caniço.