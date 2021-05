A Câmara do Funchal atribuiu no corrente ano letivo um total de 1.853 bolsas a estudantes universitários do concelho, já “todas pagas“, o que representou um investimento de 1,14 milhões de euros, informou esta segunda-feira a autarquia.

Este foi o maior volume de sempre de apoios atribuídos ao ensino superior no Funchal, num ano [com] condicionantes causadas pela crise socioeconómica”, lê-se na nota distribuída.

No comunicado, o executivo liderado por Miguel Silva Gouveia, da coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós,Cidadãos!) refere que “decidiu alargar a atribuição de bolsas universitárias aos mestrados integrados e às licenciaturas até seis anos de duração”.

Miguel Silva Gouveia argumenta que a atribuição das bolsas “é, com toda a certeza, uma ajuda importante para as famílias que tiveram dificuldades acrescidas ao longo deste ano para manter os filhos na universidade e que, deste modo, puderam contar com as verbas a que tinham direito ao longo do ano, e sempre em tempo útil, sendo todas devidamente saldadas dois meses antes do final do ano letivo“.

O município recorda que até ao presente ano letivo “as bolsas eram dadas aos três primeiros anos de formação superior“. No ano letivo 2018/2019, a autarquia “apoiou 1.217 estudantes, num investimento que ascendeu a 781 mil euros”. No ano seguinte foram investidos 925 mil euros para ajudar 1.478 estudantes funchalenses.

“Este ano atingimos, deste modo, o maior investimento municipal de sempre em bolsas de estudo universitárias, o que representa, igualmente, o maior número de famílias apoiadas até esta segunda-feira”, sublinha o autarca, destacando que a Câmara do Funchal “vai apoiar mais 375 alunos do que no ano passado”.

Este era um aumento de que estávamos à espera, em virtude das dificuldades que as nossas famílias estão a enfrentar e porque as preocupações dos funchalenses com a Educação dos seus filhos, perante mais um quadro de crise, são daquelas que mais nos chegam no decurso do nosso trabalho de proximidade com a população, quer em audiências, quer no terreno”, argumenta.

Miguel Silva Gouveia salienta que, até à entrada em funções do atual executivo, o Funchal nunca tinha atribuído bolsas de estudo universitárias no concelho.

“Ao dar início a esta medida histórica para a cidade, no ano letivo 2018/2019, assumimos o compromisso para apoios aos três primeiros anos, sublinhando que, conforme o número de alunos que precisassem destas bolsas de estudo, faríamos o possível para expandir a atribuição”, destaca.

O alargamento dos critérios para atribuição destas bolsas de estudo foi aprovado na Assembleia Municipal, em setembro de 2020, no início do ano letivo.