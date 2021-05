O PSD apresentou esta segunda-feira um requerimento a pedir a audição na comissão de inquérito às perdas do Novo Banco de Rafael Mora, que foi sócio de Nuno Vasconcellos e administrador da Ongoing.

O requerimento assinado pelo deputado Hugo Carneiro justifica o pedido de audição com a inquirição “infrutífera” ao principal acionista e ex-presidente da Ongoing, Nuno Vasconcellos. Esta audição realizada na quinta-feira através de vídeo-conferência foi interrompida no final da primeira fase de perguntas conduzida pelo Bloco de Esquerda depois de os deputados e o presidente da comissão terem concluído que Nuno Vasconcellos não estava a responder às perguntas colocadas.

Perante a “ausência aparente de colaboração” do principal acionista da Ongoing, um dos maiores devedores do BES/Novo Banco, o PSD pede a inquirição de um dos “seus principais sócios, que poderá trazer informação relevante sobre o grande devedor “Grupo Ongoing”. O requerimento acrescenta que os valores não pagos ao BES/Novo Banco pelo Grupo Ongoing, contabilizados em cerca de 600 milhões de euros, justificam a tentativa de inquirição agora proposta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rafael Mora foi durante anos apontado como o braço-direito de Nuno Vasconcellos e até como o estratega dos investimentos na Ongoing, em particular na Portugal Telecom onde foi administrador. Mora era ainda o principal executivo da consultora Heidrick and Struggles Portugal através da qual esteve envolvido no desenho do modelo de governo de grandes empresas portuguesas, como o BCP e a EDP, bem como de políticas de remuneração dos seus administradores.

Mora afastou-se da Ongoing antes da insolvência, mas manteve-se na administração da sucessora da PT, a Pharol, até 2017. Nesta qualidade defendeu a venda da operação portuguesa da PT à Altice. A operação não evitou que um ano mais tarde a empresa brasileira entrasse em incumprimento da dívida, da antiga Portugal Telecom, penalizando centenas de investidores em Portugal. Mora foi também administrador da Oi da qual saiu também em 2017.

Tal como Nuno Vasconcellos, Rafael Mora não residirá atualmente em Portugal, pelo que o agendamento da sua audição, caso seja aprovado, poderá envolver algumas restrições.

Depois de uma semana intensa de audições dos decisores envolvidos na venda do Novo Banco, esta semana, a comissão agendou oito inquirições, três das quais no mesmo dia, amanhã, a antigos responsáveis por órgãos de controlo interno da instituição bancárias. Serão igualmente ouvidos executivos ligados à seguradora GNB Vida, uma das vendas que mais perdas trouxe ao Fundo de Resolução.