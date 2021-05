Sp. Braga e Benfica procuravam este domingo o primeiro (e único) troféu da temporada. As águias queriam terminar com algo que pudesse tentar salvar a temporada dececionante, após um terceiro lugar no Campeonato e uma saída precoce da Champions. Já o Sp. Braga queria vingar a derrota da Taça da Liga frente ao Sporting.

O jogo começou morno sem muitas oportunidades, mas aos 16 minutos o guarda-redes Helton Leite derrubou Abel Ruíz e foi expulso. O Benfica ficou a jogar com dez, sendo que depois Pizzi foi substituído para dar lugar a Vlachodimos. Começaram a surgir mais oportunidades para o lado arsenalista e, no nos momentos finais da primeira parte, Lucas Piazón faz um chapéu e marca o primeiro para o Braga.

Na segunda parte, o Benfica tentou ir à procura do prejuízo, mas os minhotos entraram mais fortes e aos 51 minutos por pouco não esteve à vista o 2-0. Jorge Jesus fez aos 57 minutos três alterações, mas que não surtiram efeito no resultado. Aos 85 minutos, Ricardo Horta dá a machadada final no jogo; o Sp. Braga voltou a marcar e estabeleceu o 2-0.

Apesar de o resultado se manter igual até ao final da partida, ainda houve momentos de muita tensão. Taarabt atingiu Piazon e Eduardo, treinador de guarda-redes do Sp. Braga e antigo internacional português, acabou por se intrometer, dando uma peitada no médio marroquino. O árbitro Nuno Almeida mostoua o vermelho aos dois jogadores e o Benfica termina o jogo com nove, enquanto os arsenalistas com dez.

No final, foi o Sp. Braga quem acabou por fazer a festa e por conquistar a terceira Taça de Portugal, entregue por um arsenalista — Marcelo Rebelo de Sousa.