A banda norte-americana de synth-pop Future Islands vai regressar a Portugal para um concerto em 2022. Já há data e local anunciado: Campo Pequeno, em Lisboa, a 10 de março do próximo ano.

O grupo que tem como vocalista o enérgico Samuel T. Herring lançou no ano passado (2020) o seu sexto álbum de estúdio e de originais, As Long As You Are. A banda irá voltar a um país onde já atuou por cinco vezes: as primeiras em 2014, no clube noturno de concertos e DJ sets Musicbox, em Lisboa, e na sala Hard Club, do Porto, e de seguida em 2015, 2017 e 2018, nos festivais NOS Alive (por duas vezes) e Vodafone Paredes de Coura (uma única vez, no verão de 2017).

Com uma notoriedade mediática exponenciada pela canção “Seasons (Waiting On You)”, lançada em 2014 — mas também pela forma como a banda a interpretou ao vivo em atuações televisivas nesse ano, com movimentos de dança inusitados do vocalista Samuel T. Herring —, os Future Islands editaram álbuns como Wave Like Home (2008), In Evening Air (2010), On The Water (2011), Singles (2014) e The Far Field (2017).

Os bilhetes ficarão à venda a partir da próxima manhã de quarta-feira (dia 26), adianta ainda a promotora.