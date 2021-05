Helton Leite foi bem expulso? Faltaram vermelhos no lance entre Taarabt e Piazon? Os casos da final da Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e Benfica ficou marcada, também a nível de arbitragem, pelo cartão vermelho a Helton Leite logo aos 16 minutos, naquela que foi a primeira expulsão de um guarda-redes numa decisão da prova e a segunda mais rápida de sempre apenas superada pela de Cédric, do Sporting, em 2015, curiosamente num encontro no Jamor também contra os minhotos então treinados por Sérgio Conceição.

Já no final, mais dois vermelhos a jogadores (e outro a um treinador, que não foi exibido porque entretanto já tinha sido afastado para a zona de acessos aos balneários), nesta caso num lance que começou com uma falta de Lucas Piazon, uma mão na cara do brasileiro de Taarabt e uma peitada do ex-internacional Eduardo no médio marroquino, o que levou a que se gerasse uma grande confusão com quezílias entre vários jogadores.

De resto, num encontro não muito complicado de gerir para Nuno Almeida e que teve o triplo das faltas feitas pelos minhotos mesmo jogando com mais uma unidade em campo, os encarnados ficaram a pedir um cartão amarelo a Raul Silva à passagem do primeiro quarto de hora por uma falta sobre Seferovic e o banco do Sp. Braga pediu também uma admoestação a Weigl por uma entrada mais dura sobre Castro na primeira parte.

[Clique nas imagens para ver os casos do Sp. Braga-Benfica em vídeo]