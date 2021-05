Parece uma cena de uma comédia romântica, mas aconteceu em Maharajpur, na Índia. Uma noiva foi abandonada momentos antes de casar pelo seu ex-parceiro, que continua até agora desaparecido. Mas a mulher decidiu não cancelar o casamento e acabou mesmo por dar o nó — só que com um dos padrinhos do noivo, segundo relata o The Tribune.

O casal tinha completado a chamada jaimala, uma troca de guirlanda que se realiza antes de um típico casamento indiano, mas, após isso, o noivo desapareceu, sendo que a família da noiva acredita que ele fugiu de propósito para não casar.

Foi um convidado que sugeriu que o casamento não fosse cancelado e que alguém presente na cerimónia se casasse com a noiva. A sua família reuniu-se no local onde se ia realizar o matrimónio e tentaram encontrar alguém para casar com ela. Decidiram que o novo noivo seria um baraat — um equivalente ao padrinho no casamento cristão. E o novo (e improvável) casal acabou mesmo por contrair matrimónio.

De acordo com o mesmo jornal, a família da mulher apresentou uma queixa pelo abandono da cerimónia pelo noivo à família deste, que continua sem saber do seu paradeiro.