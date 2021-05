Carlos Moedas apresenta esta segunda-feira o Conselho de Independentes que o vai apoiar na corrida eleitoral à Câmara Municipal de Lisboa. Carlo Ratti, arquiteto, engenheiro e professor no MIT, Yousef Yousef, conselheiro do Centro Europeu de Inovação, e Bertrand Piccard, pioneiro da aviação solar, são os cabeças de cartaz, mas há outros nomes relevantes.

A começar por João Moreira Rato e Raul Galamba, presidente não executivo do Banco CTT e presidente do Conselho de Administração dos CTT, respetivamente. Recorde-se que, desde que anunciou a candidatura a Lisboa, o papel de Moedas no processo de privatização dos CTT tem servido de arma de arremesso político contra o candidato social-democrata, assim como o facto de a mulher, Céline Abecassis-Moedas, ter sido depois nomeada administradora não-executiva dos CTT.

Também Pedro Rebelo de Sousa, irmão do atual Presidente da República e fundador do escritório SRS Advogados, Diogo da Silveira, CEO da Galp Gás Natural Distribuição e antigo presidente da empresa The Navigator, António Casanova, CEO da Unilever Jerónimo Martins, Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), fazem parte deste Conselho de Independentes.

Na área da Saúde, destaque para Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed, e António Coutinho, imunologista, investigador e ex-Diretor do Instituto Gulbenkian da Ciência, juntam-se a Pedro Simas, investigador científico, professor universitário e virologista, a quem Moedas entregou a missão de pensar um plano para preparar Lisboa para futuras pandemias.

Nas Artes, Carlos Moedas vai poder contar com os contributos de Marcelino Sambé, bailarino no Royal Opera House, Sir Paul Dujardin, antigo Diretor Artístico e Presidente Executivo do BOZAR (Brussels Center for Fine Arts), Jorge Chaminé, barítono, presidente e director artístico do Festival CIMA (Toscana), vice-presidente da Associação Georges Bizet e presidente do Centro Europeu da Música, e José Mateus, do Conselho Diretivo do Centro Cultural de Belém.

Há ainda outros nomes ligadas ao desporto, ao mundo empresarial e à ciência neste Conselho. Ao Observador, Carlos Moedas explica o porquê destas escolhas. “A política no futuro passará por incluir a sociedade civil no desenho das polícias públicas. No fundo trazer a sociedade civil para a casa das máquinas da política e levar os políticos a trabalhar com as pessoas lado a lado.”

Veja a lista completa:

Carlo Ratti

Professor no MIT; Arquiteto, Engenheiro. Diretor do MIT Senseable City Lab.; as suas obras passaram pela Bienal de Veneza, Museu Design de Barcelona e pelo Museu de Arte Moderna em Nova Iorque (MOMA).

Yousef Yousef

Especialista em sustentabilidade e recipiente de vários prémios europeus de inovação. Conselheiro do Centro Europeu de Inovação.

Bertrand Piccard

Presidente da Solar Impulse Foundation. Deu a volta ao mundo num avião solar.

Laurinda Alves

Professora na Nova School of Business and Economics, Jornalista, Escritora;

Maria do Céu Machado Lobo Antunes

Presidente do Infarmed; Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida; Vice-President of the Federation of European Medicines Academies.

Marcelino Sambé

Bailarino no Royal Opera House

Jorge Chaminé

Barítono; Presidente e Director artístico do Festival CIMA (Toscana); Vice-presidente da Associação Georges Bizet. Presidente do Centro Europeu da Música.

Jorge Marrão

Professor no ISEG; Partner na Deloitte; e fundador do Movimento Europa e Liberdade (MEL).

José Epifânio da Franca

Professor no Instituto Superior Técnico

Adriano Jordão

Pianista

António Casanova

CEO da Unilever Jerónimo Martins

António Coutinho

Imunologista; Investigador; ex-Diretor do Instituto Gulbenkian da Ciência

António Lamas

Professor jubilado do Instituto Superior Técnico; Engenheiro Civil; Gestor do Património Cultural Português

José Mateus

Associado e presidente executivo da Direção da Trienal de Arquitetura de Lisboa. Integra o Conselho Diretivo do Centro Cultural de Belém. É vogal da Direção e associado do Instituto Lusíada de Cultura. Desde 2012 integra a Bolsa de Peritos do Conselho Consultivo para a Arte em espaço Público da cidade de Lisboa.

Bruno Bobone

Empresário; Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) e do Conselho de Administração do Grupo Pinto Basto.

Carlos Coelho

Fundador e Presidente da Ivity Brand Corp; Criador da Marcas por Portugal.

Carlos Salema

Presidente da Academia das Ciências; Professor no Instituto Superior Técnico.

Diogo da Silveira

CEO Galp Gás Natural Distribuição.

Fátima Barros

Professora na Universidade Católica Portuguesa; Investigadora na área da concorrência e regulação de mercados; Antiga Presidente da ANACOM

Francisco Guimarães

Embaixador para a integridade do desporto; Treinador de Futebol; Global Shaper; Cronista.

Francisco Veloso

Director do Imperial College Business School; Professor na Universidade Católica Portuguesa e em Carnegie Mellon.

Gonçalo Bernardes

Professor e Investigador no Departamento de Química na Universidade de Cambridge. Dirige um laboratório no instituto de Medicina Molecular, em Lisboa.

Sir Paul Dujardin

Antigo Diretor Artístico e Presidente Executivo do BOZAR (Brussels Center for Fine Arts) em Bruxelas.

Gustavo Guimarães

Economista e empresário.

Inês Palma Ramalho

Advogada

Joana Pratas

Atleta Olímpica de Vela

João Hrotko

Foi professor de macroeconomia no programa de licenciatura da Universidade de Chicago (onde concluiu o doutoramento) e professor de economia de energia do mestrado da Universidade Católica Portuguesa (onde se licenciou em economia).

João Moreira Rato

Presidente não executivo do Banco CTT e ex-presidente do IGCP

Manuel Lima

Designer; Autor e Investigador; Design Lead da Google; Fundador da VisualComplexity.com; Fellow da Royal Society of Arts; Foi nomeado uma das 50 mentes mais criativas do mundo pelo Creative Magazine em 2009.

Margarida Netto

Médica Psiquiatra

Mariana Cruz

Investigadora; Formadora; Consultora no âmbito da sustentabilidade ambiental.

Mariana Lopes da Costa

Associação Salvador.

Horácio Fernandes

Professor no Instituto Superior Técnico.

Marta Henriques Lopes

Health Coach.

Madalena Reis

Diretora de marketing e desenvolvimento do CCB.

Manuel Falcão

Jornalista; Fundador e Editor da SF Media;

Miguel Correia

Arquiteto.

Miguel Nabinho

Galerista.

Paulo Martins Barata

Arquiteto; Sócio-fundador do Promontório.

Paulo Simões

Partner em empresa de consultoria.

Pedro Couceiro

Piloto de automobilismo.

Pedro Gadanho

Arquiteto; Crítico e Docente Universitário.

Pedro Rebelo de Sousa

Advogado; Managing Partner e Fundador da SRS Advogados.

Pedro Simas

Investigador científico; Professor Universitário e Virologista. Trabalha na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Medicina e no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.

Pedro Tânger

CEO da STAT Martial Arts.

Pierre Debourdeau

Managing Partner Eurogroup Consulting Portugal.

Raul Galamba

Presidente do Conselho de Administração dos CTT.

Ricardo Acto

VP Global Operations no Rock in Rio Lisboa; Produtor.

Ricardo Rio-Tinto

Gastroenterologista na Fundação Champalimaud; Investigador.

Rodrigo Queiroz e Melo

Advogado e Professor universitário; Director Executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (Aeep).

Samuel Rego

Director da Escola Superior de Dança.

Stephan Morais

Fundador e Managing General Partner da Indico Capital Partners.

Tiago Forjaz

Fundador e Chief Dream Officer da MightT – Talent Strategists.