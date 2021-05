Horas antes de aparecer à frente da câmara para o programa digital “Hanormais”, a empresária Isabel dos Santos anunciou no seu perfil de Instagram estar precisamente a preparar-se para a conversa com Danilo Castro e Kendaz, os dois influencers angolanos que conduzem o programa. Já à hora marcada, com um penteado e um vestido diferentes, Isabel dos Santos apareceu este domingo sorridente e a cumprimentar quem aparecia online, entre eles um dos seus irmãos e, até, a sua “maquilhadora preferida”.

Durante a entrevista que durou pouco mais de uma hora, e que sofreu vários problemas técnicos que impediram ouvir algumas ou parte das suas respostas, aquela que já foi considerada a mulher mais rica de África e é arguida em processos ligados à corrupção em Angola disse estar num nova fase da sua vida. Pediu, no entanto, que durante a conversa — e apesar de se considerar amiga dos apresentadores — fosse tratada por engenheira Isabel, como é aliás “conhecida”. Em momento algum lhe perguntaram pelo escândalo “Luanda Leaks” e pelos processos judiciais que ela e as suas empresas enfrentam por alegada lavagem de dinheiro.

Danilo Castro e Kendaz começaram por dizer que há dois anos que tentavam esta entrevista. A resposta, como todas as outras, foi dada embrulhada num sorriso: “Eu queria estar no vosso programa, mas não tive ocasião”, começou por responder. Já no final do programa admitia seguir o programa “Hanormais” desde o início, embora de forma discreta.

Depois de várias investigações abertas em Angola, Portugal e até na Holanda em seu nome ou das suas empresas, e de perder o marido num acidente de mergulho em outubro último no Dubai, Isabel dos Santos parece mesmo estar numa nova fase da sua vida. E foi mesmo isso que repetiu várias vezes ao longo da entrevista. “Estou num estado muito mais espiritual. Tenho prioridades que têm muito mais a ver com o bem estar e a família, com o estarmos próximos de quem a gente ama. E foi tudo o que aconteceu nos últimos tempos”, disse.

Desde 2017 fora de Angola e a viver no Dubai, a empresária disse mesmo morrer de saudades do seu país. “Todos os dias morro de saudades de ver o por do sol e o nosso mar lindo já que sou de Luanda e moro ali à beira mar”, sem se alongar nas razões para não regressar. Ao Observador, em finais de 2019, justificou que não regressava a Luanda por ser uma cidade perigosa com muitos assaltos e homicídios.

Isabel dos Santos reapareceu recentemente nas redes sociais com um novo visual. E o que faz agora? “Tento pensar na energia positiva, faço muito desporto”, diz. “Tento respirar, andar, observar, estar em contacto com a natureza”, prosseguiu, numa vida menos “stressada” e “com mais vagar”. “Hoje tenho uma vida diferente, tenho uma vida mais calma. E eu acho que isso foi para mim uma visão muito positiva”, afirmou, explicando que tem tido grande suporte nos amigos , sobretudo um com quem fala e conversa “muito”.

“Uma pessoa tem que trabalhar muito sobre si própria. Descobri uma paixão que é o desporto. Todos os dias de manhã acordo às 6h, 6h30, as 7h00, faço desporto [kickboxing, corrida] e faço alguma meditação”, afirmou.

Danilo Castro e Kendaz, além das perguntas preparadas, receberam mais de 500 questões de utilizadores das redes e colocaram algumas delas, mas nenhuma sobre casos de justiça. Voltaram a perguntar pela história “dos ovos”, para Isabel dos Santos recordar como em criança, com o país em guerra, a mãe fez uma criação de galinhas e ela foi ajudá-la a vender ovos. Foi aliás a mãe “muito empreendedora” que a inspirou” ao longo da vida de empresária, enquanto o pai José Eduardo dos Santos, o ex-presidente angolano, foi quem a ensinou a ser “paciente”.

Isabel elegeu a escola de Formação de Retalho como um dos seus melhores investimentos que fez, uma vez que era necessário formar angolanos que soubessem trabalhar na área, fosse a cortar carne ou a fazer pão. Quanto aos piores investimentos, e numa das várias alturas em que o som da conversa falhou e não se ouvia Isabel dos Santos, foram aqueles em que se precipitou.

Durante a conversa, a filha de José Eduardo dos Santos também afirmou que a imagem que as pessoas têm dela é dominada pelo que escrevem e dizem sobre ela, e que normalmente todos se surpreendem quando a conhecem de facto. Diz que como sempre foi uma “pessoa fechada”, que deu poucas entrevistas, pelo que “deu espaço para que outras pessoas construissem uma narrativa”.

Quanto à pergunta sobre novos negócios e sobre as suas empresas, Isabel dos Santos atirou culpas à pandemia da Covid-19 para a crise económica e diz esperar por uma mudança na economia para que tudo mude. “A economia tem ciclos, espero que o ciclo económico volte a subir”, respondeu. No entanto, assumiu, a sua prioridade agora é outra. “Para mim a minha prioridade é a minha família. Quero ser mãe deles [dos quatro filhos] e é isso que eu estou a fazer. Estou a dedicar-me o mais possível só à minha família”, afirmou.

Durante a conversa, a engenheira teve tempo também para falar nos seus gostos musicais e no que gosta de comer. Entre as escolhas, falou de Doja Cat e de funge.