A 16.ª etapa do Giro prometia muito por ser a mais duro de todos os desafios mas, devido ao mau tempo e em acordo com equipas e corredores, foi reduzida de 200 para cerca de 150 quilómetros, com chegada a Cortina d’Ampezzo apenas com duas contagens de montanha. Ainda assim, foi mais do que suficiente para mexer por completo na classificação, seja nos tempos de avanço, seja nas posições. E João Almeida esteve em destaque.

O português terminou a etapa na sexta posição, a 1.21 segundos do colombiano Egan Bernal que, com a segunda vitória na edição deste ano, reforçou de forma definitiva a vantagem que tinha na liderança. Já João Almeida, com o quarto top 10 de 2021, subiu também aos dez primeiros da classificação geral.

