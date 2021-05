O futebolista maliano Moussa Marega despediu-se esta segunda-feira do FC Porto com “gratidão”, referindo que deseja sucesso ao clube e que “não esperava” uma saída assim dos “azuis e brancos”, tendo ficado de fora dos últimos jogos.

“Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a toda a nação portista, adeptos, jogadores, equipa técnica, ‘staff’ e membros da direção deste grande clube. Em particular, agradeço ao presidente e ao ‘mister’ Sérgio Conceição que sempre me ajudaram e apoiaram em todos os momentos”, começou por escrever o avançado maliano nas redes sociais.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a contratação para as próximas três temporadas de Marega, que está em final de contrato com o FC Porto, equipa que terminou a I Liga de futebol no segundo lugar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Marega referiu que vai continuar a fazer parte da “família portista”.

Foram cinco épocas com a camisola azul e branca e é com muito prazer que farei sempre parte desta família portista, cujos adeptos vivem o clube com uma paixão incrível. São anos que jamais irei esquecer: anos de muita luta, esforço, ambição e dedicação”, salientou

O jogador explicou depois que não estava à espera de sair desta forma do clube portista e desejou “muito sucesso” para o emblema “azul e branco”.

Desejo muito sucesso ao FC Porto. Que consiga conquistar muitos títulos… Que por mais numerosos que sejam nunca serão demasiados para a grandeza deste clube. Não esperava uma saída como esta, que me deixa um pequeno gosto amargo e que lamento, mas vou guardar apenas os bons momentos que passámos juntos e que são mais do que muitos. O FC Porto tornou-se no meu clube do coração e no meu coração ficará para sempre. Vemo-nos em breve”, concluiu.

Depois de ter sido anunciada a sua saída para o Al Hilal, o avançado não mais alinhou na equipa do FC Porto, tendo feito o seu último jogo no empate com o Benfica (1-1), da 31.ª jornada do campeonato.

Marega, de 30 anos, chegou ao FC Porto a meio da época 2015/16, proveniente do Marítimo, e, após um empréstimo ao Vitória de Guimarães na época seguinte, ganhou um lugar no plantel dos “dragões” na época 2017/18 e tem sido um elemento fundamental desde então.

Esta época, o internacional maliano foi utilizado pelo técnico Sérgio Conceição em 45 jogos nas diferentes competições, apontando 12 golos.