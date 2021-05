O Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento, autorizou seis pedidos de estudos clínicos para a criação de medicamentos contra a Covid-19 — três na área da indústria farmacêutica e três de natureza académica. Os estudos vão contar, em principio, com a participação de 1.441 pessoas.

As investigações, segundo o Jornal de Noticias, contam com o apoio da Solidarity, uma instituição promovida pela Organização Mundial de Saúde para combater a SARS-CoV-2, a Recovery, que faz parte da Universidade de Oxford e ainda o DisCoVeRy, do Instituto Nacional de Pesquisa Médica, em França. Portugal também participa com a ajuda do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto — a única instituição nacional que faz parte do programa EU Response.

A União Europeia já tinha dado parecer positivo a um medicamento para tratar doentes com a Covid-19 em outubro do ano passado: a Dexametasona — que ajuda os pacientes que necessitam de estar ligados a ventiladores.