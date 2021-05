Luis Enrique anunciou esta segunda-feira, dois dias depois do final da Liga espanhola que acabou com o título do Atl. Madrid sete anos depois, a lista de 24 convocados para o Campeonato da Europa. Pablo Sarabia, avançado do PSG que realizou pouco mais de 1.700 minutos oficiais na presente temporada, foi a grande surpresa entre os eleitos, num leque de escolhas sobretudo marcado pela ausência do capitão Sergio Ramos e de qualquer outro jogador do Real com algumas chamadas recentes, como Carvajal, Nacho, Asensio, Lucas Vázquez ou Odriozola.

Outros nomes que tinham estado nas opções de Luis Enrique e que fizeram uma boa temporada também caíram, como o central Iñigo Martínez (Athl. Bilbao) ou o médio ofensivo Canales (Betis), mas a grande surpresa acabou mesmo por ser a ausência de jogadores dos merengues, algo que acontece pela primeira vez na história. Nota também para a não convocatória de Pedro Porro, lateral direito do Sporting que foi chamado em março pela primeira vez ao conjunto principal mas que se lesionou na antepenúltima jornada da Primeira Liga, devendo também por isso falha a chamada à seleção espanhola Sub-21 que vai também discutir o Europeu.

A lista de 24 convocados de Espanha para a fase final do Europeu é a seguinte:

Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago Alcântara (Liverpool), Koke (Atl. Madrid) e Fabián Ruiz (Nápoles); Avançados: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) e Pablo Sarabia (PSG).

“O Sergio Ramos não pode competir nem treinar com o grupo. Não foi nada fácil. Falei com ele ontem [domingo] e foi difícil, pois é um grande profissional que ajuda muito a seleção e pode fazê-lo no futuro, mas procura o bem do grupo. Recomendei-lhe que fosse egoísta e que se recuperasse bem. Foi uma decisão muito ponderada. Conversámos ao intervalo da partida em Valdebebas [Real Madrid-Athl. Bilbao], mas a conversa fica em privado. Não é fácil transmitir-lhe algo que não é positivo. O meu reconhecimento sempre foi claro mas baseio-me em princípios que considero que sejam os melhores para a seleção”, explicou Luis Enrique em conferência.

Para o centro da defesa foi chamado Laporte, central do Manchester City que nasceu em França mas que tem agora nacionalidade espanhola. “Valorizámos a sua convocatória desde o momento em que soubemos que estava disponível. Gostaria muito que não relacionassem a ausência de Ramos com a chamada de outros jogadores. Gostaria muito que ele estivesse connosco, e apesar de ser possível que recupere, é pouco provável que venha a poder competir de imediato. Dos Jogos Olímpicos não falo porque não me compete”, acrescentou o técnico.