Requerimento dos sociais-democratas já deu entrada no Parlamento, mas terá que ser aprovado na quarta-feira pelos partidos. A audição ao presidente do Tribunal de Contas, que o PSD considera “urgente”, é pedida depois de o Tribunal de Contas, em 2018, ter chumbado o pedido de visto para o pagamento de de 15,5 milhões de euros às empresas privadas que prestam serviços ao SIRESP.

O contrato com a SIRESP termina daqui a quatro semanas, mas as dúvidas sobre os pagamentos de milhões de euros ainda pairam no ar e o PSD quer ouvir na Assembleia da República do juiz José Tavares, escreve esta segunda-feira o Diário de Notícias. As justificações dadas pelo ministério da Administração Interna — que alega que foram os privados a decidir o investimento — contradizem aquilo que o CEO da Altice, Alexandre Fonseca, e os documentos oficiais da SIRESP fundamentam.

“Na sequência dos incêndios de 2017 o Estado solicitou à SIRESP, S.A. diversos estudos e propostas para implementação de soluções que melhorassem a resiliência da Rede SIRESP. Os diversos estudos apresentados culminaram com os documentos ‘Redundância de transmissão da Rede SIRESP’ e ‘Reforço da autonomia de energia elétrica da Rede SIRESP’, ambos de 26 de março de 2018, que conduziram ao Aditamento ao Contrato SIRESP, o qual foi assinado em 30 de abril de 2018″, pode ler-se no Relatório e Contas de 2019 da empresa, contrariando aquilo que a Secretaria Geral do ministério da Administração Interna alegou.