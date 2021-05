É a confirmação de algo que estava praticamente certo há mais de um mês: Hansi Flick vai suceder a Joachim Löw depois do Euro 2020 e assumir o cargo de selecionador da Alemanha. A notícia foi confirmada esta terça-feira pela própria Federação alemã, num novo capítulo da dança das cadeiras que levou Julian Nagelsmann para o Bayern Munique, Jesse Marsch para o RB Leipzig e que ainda vai levar Löw para algum lado.

“Hansi Flick é o novo selecionador nacional. O treinador de 56 anos assinou contrato até 2024 na sede da Federação Alemã de Futebol em Frankfurt am Main, um período que também inclui o Campeonato da Europa organizado em casa [Euro 2024]. Com o contrato a começar no dia 1 de julho de 2021, depois do Campeonato da Europa, Hansi Flick vai suceder a Joachim Löw, que decidiu voluntariamente rescindir de forma prematura um contrato que durava originalmente até 2022″, pode ler-se no comunicado emitido pela Federação.

De recordar que Hansi Flick já tem experiência na seleção alemã. O treinador foi adjunto de Joachim Löw de 2006 a 2014 e fez parte da equipa técnica que conquistou o Mundial 2014, para além do segundo lugar no Euro 2008, do terceiro no Mundial 2010 e das meias-finais no Euro 2012. A partir do Mundial do Brasil, conquistado então pela Alemanha, Flick assumiu o cargo de diretor desportivo da Federação, que ocupou até janeiro de 2017. Em julho de 2019, aceitou o convite de Niko Kovac e tornou-se adjunto do Bayern Munique — quatro meses depois, Kovac deixou o clube por mútuo acordo e Flick foi promovido a técnico interino, tornando-se a solução efetiva mais de mês de meio depois.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De lá para cá, e já depois de assinar contrato até 2023 em abril do ano passado, foi o responsável por um dos períodos mais bem sucedidos do Bayern Munique nas últimas duas décadas: conquistou a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões, conduzindo o conjunto ao segundo triplete da própria história, e ainda acrescentou a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes já nesta temporada. A título individual, foi considerado o treinador alemão do ano pela revista kicker e também ganhou o prémio de Treinador do Ano da UEFA.

“Foi tudo surpreendentemente rápido para assinar contrato mas estou muito feliz por poder trabalhar como selecionador a partir do outono. A temporada acabou de terminar e estes dois anos no Bayern Munique estão a ajudar. O espírito de equipa e a atitude dos jogadores foram extraordinários e vou levar muito disso comigo para continuar a modelar o meu trabalho. Estou muito ansioso porque consigo ver a grande qualidade dos jogadores, especialmente dos jovens jogadores, na Alemanha. É por isso que temos todos os motivos para abordar as próximas competições com otimismo, incluindo o Campeonato da Europa em casa em 2024 (…) Estou ansioso também por poder contribuir com as minhas ideias para lá da seleção nacional, na academia e nas seleções jovens. Mas a coisa mais importante agora não é o que vai acontecer em setembro mas sim o próximo Campeonato da Europa, para o qual desejo ao Joachim Löw e à equipa o maior sucesso possível. O Joachim Löw merece um grande final da sua carreira enquanto selecionador nacional”, disse o antigo técnico do Bayern Munique.

Com esta ida de Hansi Flick para a seleção, que estava então praticamente confirmada desde o início de abril, o Bayern Munique decidiu contratar Julian Nagelsmann, treinador que estava no RB Leipzig, ao passo que o RB Leipzig optou pelo norte-americano Jesse Marsch, que estava no RB Salzburgo. Por detalhar fica agora o futuro de Joachim Löw, cujo próximo desafio depois de 15 anos enquanto selecionador nacional ainda não é conhecido.