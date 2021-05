Um dos mais aguardados regressos da Netflix já tem data marcada e em dose dupla. A quinta e última parte da série espanhola “Casa de Papel” vai ser dividida em dois volumes, um primeiro com lançamento marcado para 3 de setembro e um segundo para 3 de dezembro.

No vídeo de 56 segundos divulgado esta segunda-feira nas redes sociais é possível ouvir uma das protagonistas, Tóquio, a dizer que “os momentos importantes são aqueles que compreendemos que já não há retorno, que não há marcha a trás”. Na publicação, fica a pergunta: “Perderam uma batalha, conseguirão vencer a guerra?”

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They’ve lost a battle. Can they win the war? La Casa de Papel: Parte 5.

????Vol. 1: 3 Sept.

????Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U — La Casa de Papel (@lacasadepapel) May 24, 2021

Numa entrevista à Entertainment Weekly, no verão do ano passado, Alex Pina, o criador da Casa de Papel revelou que a série vai deixar a ideia de “jogo de xadrez, com uma mera estratégia intelectual” para se encaminhar para “uma guerra”, que acredita ser a “parte mais épica da história”.

“Passámos anos a pensar na forma de destruir esse grupo, como colocar o Professor no limite, como deixar que as situações fossem irreversíveis para todas as personagens. O resultado disso é a quinta temporada”, esclareceu o produtor.