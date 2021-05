A necessidade de controlo do número de casos de infeção com SARS-CoV-2 na região de Lisboa e Vale do Tejo obriga a implementação de medidas específicas nesta região, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Como a região de Lisboa e Vale do Tejo tem uma menor percentagem da população vacinada (32%) com, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19, quando comparada com a região Centro (38%), por exemplo, uma das medidas passa por acelerar a vacinação no concelho de Lisboa. As restantes passam pelo reforço da testagem e pela colocação de postos móveis para aumentar a testagem por oportunidade.

Acelerar a vacinação no concelho de Lisboa:

a partir de 6 de junho para os maiores de 40 anos;

para os maiores de 40 anos; a partir de 20 de junho para os maiores de 30 anos.

Antecipação da próxima fase de testagem regular dos alunos, docentes e não docentes:

27 de maio — testagem de alunos, docentes e não docentes no ensino secundário;

— testagem de alunos, docentes e não docentes no ensino secundário; entre 31 de maio e 1 junho — testagem de docentes e não docentes nos estabelecimentos do pré-escolar, do primeiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário nos concelhos com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias;

— testagem de docentes e não docentes nos estabelecimentos do pré-escolar, do primeiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário nos concelhos com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias; entre 14 e 18 de junho — testagem dos docentes e não docentes nos estabelecimentos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico;

— testagem dos docentes e não docentes nos estabelecimentos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico; 26 de maio — testagem e sensibilização nas residências universitárias, públicas e privadas;

Além disso, foi referido que há 23 instituições do ensino superior que estão disponíveis para antecipar a testagem.

Programa de sensibilização para as medidas de proteção e testagem:

ações a partir de 27 de maio para migrantes e requerentes de asilo;

para migrantes e requerentes de asilo; ações a partir de 28 de maio para os trabalhadores em serviços de entregas, táxi e TVDE;

para os trabalhadores em serviços de entregas, táxi e TVDE; postos móveis de testagem nas zonas de concentração de convívio de jovens e adultos, como no Bairro Alto e Cais do Sodré;

no interface de transportes e zonas de grande circulação haverá postos móveis de testagem, como na Gare do Oriente;

a partir de 31 de maio haverá postos móveis nas zonas com grandes aglomerados de restaurantes, hóteis, mercados e feitas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela em que se registam mais novos casos, com um aumento de 175 contágios nas últimas 24 horas. A percentagem também voltou a subir, enquanto que na segunda-feira o número de casos nesta região representava 40% dos do país, no boletim da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira aumentou para 46,7%.

Na conferência de imprensa estiveram presentes o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Fernando Almeida, e com o Diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde, André Peralta Santos.

Sendo o motivo principal a região de Lisboa, estiveram também presentes o coordenador da resposta à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Duarte Cordeiro, do vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar, do presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco, e do delegado regional de Saúde Pública de LVT, António Carlos da Silva.