Mais de 40 empresários portugueses estão a criar uma nova associação que não pretende substituir qualquer outra, mas sim contribuir para melhorar as taxas de crescimento da economia portuguesa e para que se consiga uma melhor convergência com parceiros europeus. De acordo com o Negócios, Vasco de Mello, presidente do grupo José de Mello, vai assumir a liderança, ao lado Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, e António Amorim, líder da Corticeira Amorim, como vice-presidentes.

Além destes nomes, e apesar de a direção ainda não estar fechada, sabe-se que João Castello Branco, da Semapa, Guy Villaz, da Hovione, e Nuno Amado, do Millenium BCP, também fazem parte da criação deste novo projeto.

A associação tem como principais objetivos a valorização e qualificação dos portugueses, o robustecimento do tecido empresarial, através da capitalização, a eliminação dos custos de contexto que consideram prejudiciais para a economia portuguesa, bem como a necessidade de repensar o papel do Estado.

No cerne da fundação desta associação está ainda, segundo a fonte ouvida pelo Negócios, a inexistência de um movimento empresarial em Portugal com este tipo de preocupações. O movimento pretende ser colaborativo, mas que também contribuir com ideias, influências e conhecimento em áreas estruturantes para o crescimento da economia do país. Além de empresas portuguesas, haverá também espaço para sociedades com capital estrangeiro que estão há vários anos em Portugal.

