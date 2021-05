O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou esta terça-feira, em visita a Jerusalém Ocidental, que os Estados Unidos vão ajudar na reconstrução de Gaza, garantindo que tudo fará para que o Hamas não beneficie do apoio humanitário.

Blinken iniciou esta terça-feira uma visita diplomática a Israel, onde se encontrou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e mais tarde irá encontrar-se com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana. A visita surge ao quinto dia de cessar-fogo que pôs fim a um conflito entre Israel e o Hamas, causando a morte de mais de 250 pessoas — 242 palestinianos, incluindo 66 crianças e 38 mulheres, e 12 israelitas, incluindo duas crianças.

“Sabemos que, para evitar o regresso da violência, temos de usar o espaço criado para abordar um conjunto maior de questões e desafios subjacentes. E isso começa por enfrentar a grave situação humanitária em Gaza, começando a reconstruir”, afirmou Blinken, em conferência de imprensa, citado pela AP.

Leaving today for Jerusalem. Even as we were working with the parties and partners to help reach a ceasefire, we were also focused on the road ahead, including steps we could take to build a better future for Israelis and Palestinians. pic.twitter.com/GQbg5AwkUS

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2021