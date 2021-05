*Em atualização.

Um jovem, aluno do 9º ano, morreu esta terça-feira na sequência da queda de uma baliza no campo de treino da Academia Desportiva do Colégio Conciliar de Maria Imaculada (CCMI), em Leiria, avançou o jornal Região de Leiria. O acidente ocorreu durante uma aula de Educação Física.

Segundo o mesmo órgão de comunicação social, o INEM recebeu um alerta às 16h54 a dar conta de uma vítima com “aproximadamente 14 anos”. Os paramédicos terão tentado fazer manobras de reanimação no local, mas sem sucesso. O rapaz terá chegado ao Hospital de Leiria já sem vida.