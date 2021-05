Dezenas de artérias das zonas da Alfândega, Antas, Aliados e Corujeira, no concelho do Porto, estarão sujeitas a condicionamentos de trânsito e de estacionamento no sábado devido à final da Liga dos Campeões, foi divulgado esta terça-feira.

Em comunicado, a Câmara do Porto informa que “de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, torna-se necessário efetuar condicionamentos de trânsito e estacionamento no dia 29 de maio de 2021 (sábado) conforme sinalização a estabelecer nos locais”.

“Todos os condicionamentos de trânsito serão assegurados pela Polícia”, lê-se no comunicado da autarquia.

Os condicionamentos mencionados poderão implicar proibição do trânsito, exceto cargas e descargas, acesso a garagens e a transportes públicos, bem como condicionamento de trânsito com estreitamento de via, entre outras situações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As zonas da Alfândega, Antas, Aliados e Corujeira são as principais afetadas.

A final da Liga dos Campeões está marcada para sábado no estádio do Dragão, no Porto, entre as equipas inglesas do Manchester City e do Chelsea.

Já por motivo de obras de infraestruturas de ramais hidráulicos e “de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos”, a Câmara do Porto também informa que o trânsito, exceto cargas e descargas e acesso a garagens na Rua Chã, no troço compreendido entre a Avenida de D. Afonso Henriques e a Rua do Loureiro, será proibido na quarta-feira.

No mesmo dia e também devido a obras, mas estas de âmbito particular, será proibido o trânsito, exceto cargas e descargas e acesso a garagens na Rua de Frei Heitor Pinto.

Já no sábado, as ruas Formosa e Alexandre Braga estarão sujeitas, a partir das 14h00, a condicionamentos devido à montagem de grua torre, com apoio de grua móvel.

No comunicado divulgado esta terça-feira, a Câmara do Porto soma outros alertas, como a proibição de trânsito que vai vigorar nos dias 31 de maio e 1 de junho na Rua de Gonçalo Velho, no troço compreendido entre a Rua de André Álvares de Almada e a Rua de Duarte Lopes.

Já “por motivo de obras particulares, bombagens de betão” e também para, justifica a autarquia, “garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos”, será necessário proibir o trânsito na Rua de Honório Barreto entre 31 de maio e 7 de junho.

Pelo mesmo motivo e período, será proibida a paragem e o estacionamento, exceto veículos autorizados no lado oposto da Rua de Honório Barreto, no troço compreendido entre os números 45 e 67.

Por fim, a obra da linha circular, troço Praça da Liberdade — Casa da Música, obrigará a vários condicionamentos, quer de trânsito quer de estacionamento, em vários locais e períodos diferentes entre os dias 31 de maio e 30 de junho.