Há não muito tempo era habitual ver marcas, mesmo que com serviços diferentes, competir no mesmo nicho de mercado. Contudo, o que se passa atualmente é cada vez mais distinto. As marcas criam associações não só para complementarem a oferta que têm para os seus seguidores, mas também para se ajudarem a crescer mutuamente.

O Piscapisca.pt e a Razão Automóvel são dois meios exclusivamente digitais dedicados ao setor automóvel, respetivamente para compra e venda de veículos usados e para informação. Com esta parceria, o objetivo é criar uma oferta única para todos os fãs de automóveis — sendo que os utilizadores que quiserem vender o seu carro no Piscapisca.pt vão ter a possibilidade de o destacar no site da Razão Automóvel, tal como já acontece com o jornal Observador. Junta-se a capacidade da oferta ao sítio onde os mais interessados a procuram.

Paulo Figueiredo, diretor do PiscaPisca.pt, refere que o stand online vai reforçar a aposta na certificação que disponibiliza na plataforma e “contribuir em conjunto com a Razão Automóvel para consumidores mais informados”. Já Diogo Teixeira, publisher da Razão Automóvel, apresenta esta parceria como a possibilidade de “oferecer uma experiência segura e completa” a quem os visita, destacando que “o mercado de usados é cada vez mais importante”. Guilherme Costa, diretor da Razão Automóvel, diz ainda que a parceria pode ainda crescer no futuro, sendo este “apenas o primeiro momento”.

O PiscaPisca.pt foi lançado em março de 2020 e no espaço de 11 meses igualou o líder de mercado da última década no número de carros disponíveis na plataforma, com mais de 42 mil veículos. Já no decorrer deste ano fez também uma parceria com a secção auto do Observador.