O Novo Banco fez uma proposta ao Fundo de Resolução para vender a dívida do antigo grupo Lena, na sequência de uma proposta feita aos três maiores credores bancários por parte de gestores do grupo de Leiria. A decisão de avançar com a operação está nas mãos do Fundo de Resolução, confirmou esta terça-feira o diretor de recuperação de créditos de empresas da instituição bancária.

A oferta foi feita aos três bancos. Um deles (o BCP) terá já vendido, mas a Caixa Geral de Depósitos não, indicou Daniel Santos na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco. O preço não foi revelado, mas deverá implicar um desconto face ao valor das dívidas. Ainda assim, defendeu Daniel Santos, será mais favorável do que uma execução judicial que traria apenas 2 a 3 milhões de euros para o Novo Banco.

O responsável foi questionado sobre esta operação relacionada com um grande devedor do Novo Banco que até agora tem estado de fora dos radares desta comissão de inquérito. O antigo presidente do grupo Lena (atual Nov), Joaquim Barroca, chegou a ser ouvido como grande devedor no inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos.

O deputado do PSD Hugo Carneiro quis saber se o Fundo de Resolução já tinha dado o OK a esta proposta de venda, uma vez que a dívida do grupo Lena (atual Nov) fará parte dos ativos protegidos pelo mecanismo de capital contingente. O diretor do Novo Banco começou por sublinhar que a dívida do grupo tinha sido reduzida de 320 milhões de euros para pouco mais de 200 milhões de euros, graças à recuperação de ativos no valor de mais de 100 milhões de euros. Um desses ativos, noticiado pelo Observador, foi a participação no consórcio ELOS que reclama uma indemnização ao Estado pela anulação do contrato da alta velocidade (TGV).

A situação do Grupo Lena está a ser acompanhada na plataforma de gestão de crédito malparado lançada em 2018 para encontrar as melhores soluções para empresas com dívidas em risco a vários bancos. Em causa está um grupo de grande dimensão e de atividade diversificada (tem negócios em vários setores desde a hotelaria à comunicação social, passando pela construção) e com muitos trabalhadores. Os credores tentaram por isso encontrar investidores, num processo que foi difícil, reconheceu o diretor do departamento de recuperação.

Quem apareceu com uma oferta foi a equipa de gestão que propôs comprar os créditos aos bancos — Daniel Santos não indicou qual será o desconto associado. A proposta prevê apoio financeiro da banca — também não clarificou se serão os três bancos credores a financiar a compra — para injetar dinheiro nas empresas e recuperá-las. O responsável revelou que houve um “grande debate” dentro da plataforma, o que levou à tomada de posições distintas dos três bancos. Um deles (o BCP) terá vendido. O Novo Banco quer vender e aguarda luz verde, enquanto a Caixa não aprovou.

Daniel Santos alertou ainda para o impacto na demora sobre esta decisão (não foi indicado quando é que a proposta de venda foi apresentada ao Fundo de Resolução) considerando o atual estado da empresa que se vai degradando se não forem tomadas medidas.

Questionado sobre a opção do Novo Banco de vender esta dívida, o diretor do departamento de recuperação de crédito às empresas explica que será a melhor solução para o banco face ao estado em que está o grupo. E refere uma auditoria realizada pela PwC sobre a expetativa de recuperação num cenário de execução judicial que para o Novo Banco daria apenas dois a três milhões de euros. “Seria miserável”, face ao valor da dívida. O valor proposto para comprar a dívida no quadro do MBO (aquisição pelos quadros) é superior, ainda que não o tenha revelado.