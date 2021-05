O Governo da Madeira “esconde números” relacionados com a Covid-19 e listas de espera na área da saúde, acusou hoje o deputado regional e líder do PS madeirense.

Numa intervenção política no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo afirmou que o problema dos números é “uma realidade que não se escamoteia, não se adultera, não se branqueia”, e que há uma “contabilidade criativa nos números de Covid-19 na região, pelas diferenças reportadas entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Serviço Regional de Saúde (SESARAM)”.

“Faz-se o que se quer. Escondem-se números e sacodem-se culpas, tudo em prol da imagem pública, à custa daquilo que mais importa, a saúde dos madeirenses”, argumentou Paulo Cafôfo.

Na opinião do PS, o secretário regional de Saúde e o restante executivo madeirense (PSD/CDS-PP) “escondem, na verdade, respondem sempre de forma evasiva e privilegiam a propaganda”.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados sobre a situação da pandemia de Covid-19, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Na segunda-feira, por exemplo, a Direção Regional de Saúde da Madeira reportou 13 novos casos de Covid-19 e 14 recuperações, indicando um total de 267 situações ativas. Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizava na segunda-feira 71 óbitos associados à Covid-19 e 9.387 casos de infeção.

Por seu turno, a DGS atribuiu no mesmo dia a esta região 17 novos casos, com um total de 9.631 infeções e 68 mortes desde março de 2020.

O parlamentar socialista mencionou que, em 31 de dezembro de 2020, havia 117.691 atos médicos em lista de espera e que, nas consultas, se registou um aumento na lista de mais 14% entre 2019 e 2020, passando de 39.191 para 44.684.

No entender do responsável do PS/Madeira, “nada foi feito com sucesso para resolver o acumular do insucesso” na resolução deste problema.

“Há uma incapacidade de resolver os problemas”, sublinhou, apontando que o Governo Regional “está demasiado preso, demasiado conformado, demasiado preocupado consigo próprio e com o futuro político dos elementos que o compõem”.

Para Paulo Cafôfo, a Madeira está “perante um estágio de falência do Sistema de Regional de Saúde” e as respostas do atual executivo “são parcas e dúbias”, existindo uma “contradição entre os factos e a realidade”.

“O Serviço Regional de Saúde caminha em direção a uma espiral negativa e preocupante, que deveria colocar o Governo da Madeira em alerta máximo”, sustentou.

Paulo Cafôfo complementou que o executivo madeirense “não tem conseguido usar a autonomia para dar respostas aos problemas da saúde da região” e que o sistema está “num estágio de falência”.

“A realidade e os factos traçam um retrato do nosso Sistema Regional de Saúde bem diferente daquilo que o Governo Regional propagandeia, parecendo até referir-se a uma ficção paralela àquilo que a oposição traz a esta câmara”, realçou, sublinhando que a pandemia não pode ser “desculpa para tudo”.

O socialista acusou o Governo Regional de uma “profunda incapacidade e incompetência” que está a “empurrar as pessoas para os privados”.

No seu entender, a “dita renovação” do PSD/Madeira foi “uma verdadeira desilusão”, já que existe “perseguição política, utilizando expedientes administrativos para tentar arrasar pessoalmente os cidadãos”, o que, apontou, “é uma verdadeira machadada na democracia e tem simplesmente de ter um fim”.