A PSP revela que está a realizar uma operação policial de “grande envergadura” de combate ao tráfico de estupefacientes no Alto da Loba, em Oeiras. Esta terça-feira estão a ser realizadas 38 buscas domiciliárias e cumpridos mandados de detenção em três concelhos do distrito de Lisboa (Oeiras, Amadora e Sintra) e dois concelhos do distrito de Leiria.

O epicentro da operação é no Alto da Loba, em Paço de Arcos, Oeiras.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que operação conta com a Unidade Especial de Polícia, a investigação criminal, divisão de trânsito, com equipas de intervenção rápida, equipas de prevenção e reação imediata e com as esquadras territoriais da Divisão Policial de Oeiras.