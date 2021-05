Este artigo é da responsabilidade de Betway

A política de patrocínios é uma parte importante da estratégia da Betway e tem sido fulcral para desenvolver a nossa marca a nível global. Criamos relações estreitas com os clubes, eventos ou locais de competição que patrocinamos. O nosso interesse não é só colocar o logo da Betway numa camisola ou cartaz – estamos envolvidos nesta indústria pela nossa paixão pelo desporto.

Com um portfólio invejável que se estende por vários desportos e continentes, na Betway promovemos os nossos valores fundamentais uma vez que os mesmos estão presentes em tudo o que fazemos. Acreditamos que ‘Tudo é Possível’, estamos empenhados em ‘Partilhar a Emoção’ e fazemo-lo com ‘Autenticidade’ e ‘Responsabilidade’.

Patrocínios a nível global

Do futebol ao cricket, das corridas de cavalos ao ténis e da NHL à NBA, na Betway apoiamos e mostramos o nosso amor pelo jogo nos maiores palcos do mundo.

Em Portugal, a Betway é o principal parceiro do Belenenses SAD, um clube histórico do futebol português, que faz parte do leque restrito de cinco clubes que alguma vez foi campeão em Portugal. É um dos clubes de referência em Lisboa, capital de Portugal e foi uma oportunidade aliciante para a Betway entrar no mercado de patrocínios em Portugal sendo atualmente o seu Parceiro Principal, figurando nas camisolas do clube da zona de Belém. O patrocínio da Betway é mais do que um mero logótipo numa camisola.

Utilizar os nossos patrocínios é uma excelente forma de ajudarmos a promover mensagens de jogo responsável.

Promoção de conteúdo de jogo responsável

O aumento da consciência do jogo responsável e das ferramentas disponíveis a este nível é um aspeto chave da nossa ativação do patrocínio. Através da nossa comunicação orientada para o patrocínio e criação de conteúdos, a Betway assegura que os clientes estão esclarecidos sobre como adotar um comportamento sustentável e estão mais bem posicionados para identificar quaisquer sinais de alarme caso surjam – reduzindo o risco de qualquer dano relacionado com o jogo. A associação a perfis conhecidos, sejam jogadores e clubes, sejam celebridades, dá credibilidade ao conteúdo e gera conversa em torno do tópico, comunicando mensagens de jogo responsável de uma forma envolvente através das principais plataformas para educar o público e mitigar o risco.

Durante a Safer Gambling Week 2020, a Betway atribuiu a criação responsável do jogo LED a cinco clubes seus parceiros, atingindo uma audiência total de 4,8 milhões de adultos em todo o Reino Unido. Para aumentar a sensibilização para a campanha, a empresa utilizou múltiplos canais de parceiros para entregar mensagens de jogo responsável consideradas relevantes, conseguindo assim cerca de 700.000 impressões e mais de 14.000 interações através de uma série de canais sociais de clubes.

Além da Safer Gambling Week, através das nossas parcerias na área do desporto e eSports, a empresa tomou várias medidas para assegurar que a responsabilidade está no centro da nossa produção social e digital. Todos os meses são geradas mais de 800.000 impressões sobre conteúdos relacionados com o Jogo Responsável na Betway UK e canais de comunicação social parceiros através de posts orgânicos. Além disso, o negócio implementou um micro-site dedicado ao ‘jogo responsável’, que agora faz parte do website oficial do West Ham United e fornece uma fonte sempre ativa de conteúdo de jogo mais seguro.

Formação em Integridade de Apostas e Jogo Responsável

O acesso que a Betway tem, através de parcerias entre a Premier League e os eSports, aliado à experiência na indústria, permite à empresa implementar um esquema de formação proativa para educar todos os membros do staff dos clubes, desde os jogadores da primeira equipa e da academia até ao pessoal administrativo, sobre o significado da integridade das apostas e do jogo responsável. A realização desta formação é possível através das relações existentes com os clubes de futebol, que permitem que questões em torno da confidencialidade sejam abordadas com sucesso. As sessões de formação são ministradas a todos, virtualmente ou pessoalmente, pelo menos uma vez por época, para garantir que todo o pessoal esteja ciente de quaisquer alterações legislativas no seio da indústria.

Ao longo da época 20/21 até agora, foi dada formação a mais de 800 pessoas em cinco clubes diferentes, incluindo todos os membros do pessoal tanto do West Ham United como de Brighton & Hove Albion. Sessões focadas em esports foram também ministradas às principais organizações desportivas, tais como a BLAST Premier.

Isto foi também reproduzido no nosso patrocínio do Belenenses SAD. Estamos muito interessados em ajudar a promover uma experiência de jogo responsável e mais segura e fá-lo-emos de várias formas. Desde sessões de ética com jogadores e funcionários a mensagens de jogo responsável da marca Betway nos canais sociais. Queremos proteger qualquer cliente vulnerável.