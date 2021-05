Os apoios extraordinários de resposta à pandemia de Covid-19 pagos até abril correspondem a 64% do total dos que foram pagos no ano passado, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no parlamento.

Os apoios pagos “representaram um esforço financeiro do ponto de vista da mobilização de recursos que se traduz no pagamento de 64% de janeiro a abril do total de apoios pagos em 2020“, afirmou a ministra numa audição na comissão de trabalho e segurança social.

De janeiro a abril foram pagos 1.300 milhões de euros em medidas Covid-19, indicou. Até abril, o lay-off simplificado abrangeu 57 mil empresas, contra 110 mil em 2020. O apoio à retoma progressiva chegou a 267 mil trabalhadores nos primeiros quatro meses do ano. Já o aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego abrangeu 155 mil pessoas até abril, com um impacto de 32 milhões de euros.

A ministra disse ainda que os apoios extraordinários para os trabalhadores sem proteção chegaram até abril a 239 mil pessoas, tendo sido pago um valor global de 209 milhões de euros. Segundo Ana Mendes Godinho, os pagamentos até abril traduzem-se num “aceleramento da execução” da despesa da Segurança Social em 16,5%.

No balanço global das medidas apresentado aos deputados, a ministra referiu que desde o início da pandemia foram abrangidas pelos apoios 2,9 milhões de pessoas e 174 mil empresas, num total de 3,9 milhões de euros pagos, incluindo isenções contributivas.