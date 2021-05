A conferência “Da Bauhaus à nova casa — paisagens pós-covid”, para discutir os desafios atuais para o futuro pós pandemia, vai decorrer a 08 e 09 de junho, em Lisboa, com a participação de arquitetos portugueses e estrangeiros.

Organizada pela Ordem dos Arquitetos, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o encontro, que decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian, visa constituir um fórum cuja principal missão é analisar, discutir e apresentar propostas para as políticas de arquitetura a nível europeu.

Este ano, a Conferência Europeia de Políticas de Arquitetura (ECAP, no seu acrónimo em inglês) irá responder, segundo a organização, ao desafio lançado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no sentido da construção de uma Nova Bauhaus Europeia, “propondo um diálogo sobre os desafios atuais para um futuro pós-pandémico, cruzando arquitetura, arte, cidade e política”.

Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker 2011, Gonçalo Byrne, presidente da Ordem dos Arquitetos, Elisa Ferreira, comissária europeia para a Coesão e Reformas, Ruth Reichstein, do conselho consultivo da presidente da Comissão Europeia, Jéssica Canotilho Lage, investigadora, Helder Pereira, arquiteto do Atelier Mulemba, e Cristiane Muniz, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade de São Paulo, serão alguns dos participantes no evento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A conferência é estruturada sob a forma de depoimentos, e quatro mesas-redondas: “A New European Bauhaus vista de fora da Europa”, “Transformações da cidade no pós-pandemia”, “A arquitetura, a arte, e a sustentabilidade”, e “Políticas da arquitetura e a New European Bauhaus”.

Esta conferência “pretende estabelecer pontes entre a ciência e a arte, a economia e a cultura, a sociedade e arquitetura, e entende a interdisciplinaridade e os processos colaborativos como centrais no nosso tempo, reunindo contribuições de vários agentes e geografias europeias e do mundo global”, salienta a organização.

“From Bauhaus to the New House — Post-Covid Landscapes”, (“Da Bauhaus à Nova Casa — Paisagens pós-covid”) resgata o título do livro de Tom Wolfe, “From Bauhaus to Our House”, uma sátira à escola e cultura modernas, para a contemporaneidade, passados mais de 100 anos da fundação daquela escola alemã de arquitetura.

O objetivo desta iniciativa europeia é dar à arquitetura, à arte, ao design, e à cultura, um papel decisivo no futuro da Europa no pós-pandemia.