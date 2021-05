O jogo de sexta-feira da seleção portuguesa de voleibol com a Bielorrússia, para a Golden League europeia, em Minsk, foi esta quarta-feira adiado para segunda-feira, devido ao cancelamento de voos que impediu a comitiva portuguesa de viajar.

A seleção tinha previsto viajar esta quarta-feira para a capital bielorrussa, via Frankfurt, na Alemanha, para disputar a prova, que começa na sexta-feira, mas o cancelamento de voos obrigou a adiar a partida para quinta-feira, via Istambul, na Turquia.

Em causa estão as recomendações da União Europeia para evitar o espaço aéreo bielorrusso, após o desvio para Minsk de um avião da Ryanair, que fazia a rota Atenas-Vilnius, sob uma alegada suspeita de bomba a bordo, e no qual viajava o ativista bielorrusso no exílio Román Protasevich.

Não são as condições ideais, em função das muitas limitações de viagens, já que só há viagens a partir da Turquia e somos sempre os mais prejudicados por estarmos no cantinho da Europa”, referiu o selecionador nacional Hugo Silva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal está inserido no grupo C da fase preliminar da Golden League (antiga Liga Europeia), tendo como adversários a Turquia, campeã da última edição, em 2019, a Bielorrússia, vice-campeã, e a República Checa.

“A Turquia já lá está e a República Checa chega esta quarta-feira à Bielorrússia. Nós vamos chegar apenas na sexta-feira”, apontou Hugo Silva, salientando que “estas são as condições” e que não quer com isto “arranjar desculpas para nada“.

O primeiro torneio do grupo C decorre em Minsk, agora de sexta-feira a segunda-feira, e o segundo em Santo Tirso, de 4 a 6 de junho. O vencedor de cada um dos três grupos de qualificação apura-se para a final four com a anfitriã Bélgica (19 e 20 de junho).

Queremos é jogar e dar a oportunidade aos atletas que menos têm sido utilizados de poderem vivenciar o que é jogar ao mais alto nível e assim crescerem e constituírem boas soluções para o futuro”, acrescentou Hugo Silva.

Portugal inicia a participação no sábado frente à Turquia (14h00, hora de Lisboa), após o que defronta a República Checa, no domingo (14h00) e encerra o primeiro torneio do grupo C na segunda-feira, com a anfitriã Bielorrússia (12h00).