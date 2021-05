Boletim DGS. Há mais de um mês que não havia tantos casos num dia e risco continua a aumentar

A matriz de risco, que o Governo usa para determinar o ritmo do desconfinamento, continua a dar sinais negativos tanto na taxa de incidência como no índice de transmissibilidade. No primeiro caso, houve no país, nos últimos 14 dias, 57,8 casos de infeção por cada 100 mil habitantes (depois de 55,6 na anterior atualização, na segunda-feira), sendo já a quarta subida consecutiva, desde 19 maio (as atualizações são feitas às segundas, quartas e sextas). O valor baixa ligeiramente — para 54,4 casos — se for tida em conta apenas a situação no continente, sem as regiões autónomas.

No R(t), que mede a transmissibilidade da SARS-CoV-2 — e que está a subir há mais tempo, desde 10 de maio, quando tinha 0,92 — está agora em 1,07 em Portugal (inclua ou não as regiões autónomas).

É neste segundo indicador que a situação é mais problemática, com o ponteiro a mover-se cada vez mais do verde para o amarelo.