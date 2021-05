“Sou bom a estar em casa. Gosto de não trabalhar”. Frase estranha, quase antagónica face aos tempos que vivemos em plena pandemia. O único lugar seguro, repetido até à exaustão, tem estado entre as quatro paredes que nos vão aturando por causa da Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar que muitos querem ver pelas costas. Para Cillian Murphy, em conversa com o Observador, é o cenário perfeito. Um homem pacato, com sotaque irlandês bem cerrado, que tem andado os últimos cinco meses no Reino Unido a filmar a sexta e última temporada da série de sucesso “Peaky Blinders”.

Em vez de andar de decór em decór, Cillian Murphy revela que fazer jardinagem, ler um livro — The Death of Francis Bacon, por exemplo, de Max Porter — ou ver um filme podiam perfeitamente encaixar-se na sua rotina, quase como se de uma profissão se tratasse. Mas essa pretensão fica para mais tarde, talvez na reforma, tal como fez o ator Gene Hackman, de quem é fã, e que se pirou para o Novo México sem grandes festas ou despedidas. “Não fez grande ruído, vive só pacificamente, gostava de o fazer”.

Mas Cillian Murphy só completou agora 45 anos. Há que continuar a trabalhar como ator. Até porque o mundo avança, passo a passo, rumo ao desconfinamento, a caminho do normal, sem ser novo. As salas de cinema voltaram a abrir. E “Quite Place Part II”, realizado, outra vez, por John Krasinski, onde o ator irlandês faz de Emmett, pode finalmente estrear-se na grande tela, depois de ter sido adiado em 2020.

Chegou o tempo das pessoas se sentirem seguras e voltarem às suas vidas. Quando vi o primeiro filme, toda a gente estava em tensão, tudo cheio de medo. É uma experiência coletiva. Ainda bem que esperaram para o estrear”, refere.

Em Portugal, o filme, que é a sequela de um dos filmes de terror de maior sucesso dos últimos anos, chega às alas esta quinta-feira, 27 de maio, com o título “Um Lugar Silencioso 2”.

[o trailer de “Um Lugar Silencioso 2”:]

Vinte anos depois, Cillian Murphy regressa ao apocalipse, depois de, com apenas 24 anos, ter entrado em “28 Dias Depois”. Agora, é um homem diferente. Já é pai. Talvez olhe para o fim do mundo como os protagonistas de “Um Lugar Silencioso” olham: manter, tanto quanto possível, a promessa de que nada acontecerá aos filhos. “Liguei-me à personagem de outra forma. Precisamos dele no início, mas no fim é um homem completamente diferente. Tem de lidar com a perda, o luto”, refere.

Mas quem é Emmet? E porque é que uma outra personagem consegue ter a força de alterar o rumo de tudo o resto? Sem fazer grandes spoilers, um resumo rápido: o primeiro “Um Lugar Silencioso” mostrava a luta de uma família para sobreviver num mundo pós-apocalíptico, pejado de monstros subterrâneos cegos, que se movem em função de qualquer ruído que ouçam — e que depois atacam. Evelyn (Emily Blunt) é a mãe de uma filha surda, Regan (interpretada por Millicent Simmonds, jovem atriz que é, de facto, surda) chegam ao segundo filme sem marido ou pai (que em tempos foi o realizador do filme, o ator John Krasinski), na mesma a tentar sobreviver.

Emmet, a personagem de Cillian Murphy, é um homem que perdeu tudo, já não acredita em nada e só quer estar sossegado no seu esconderijo para não ser apanhado pelos monstros. Mas a família Abbott, Evelyn e Regan, trocam-lhe as voltas. Murphy volta, assim, aos papéis de homens sem fé na humanidade, tema recorrente na sua carreira, quase como se encaixasse numa persona. Ora, no fim do mundo há pouco lugar para esperança. Valha-nos as gerações mais novas que salvam a honra do convento da nova saga de terror/ficção científica/thriller/filme mudo em pequenas partes. “A Millicent foi extraordinária no primeiro filme, tão poderosa. Ao trabalhar com ela percebi que a sua presença domina tudo. Os jovens atores são muito naturais. Ela é a estrela, esta é a história dela”, conta.