Duas munições de morteiro, aparentemente em bom estado, foram encontradas esta quarta-feira na margem sul do Douro, em Avintes, Vila Nova de Gaia, tendo sido chamados ao local meios da Marinha para as desativar, informou a Capitania do Douro.

Falando à agência Lusa, o comandante Santos Amaral, da Capitania do Douro, disse que a área foi interditada e adiantou que os engenhos vão ser desativados por uma equipa especializada da Marinha, em operação que se prevê que possa estender-se pela tarde desta quarta-feira.

Dado tratar-se de material de guerra, foi também acionada a Polícia Judiciária Militar, acrescentou a fonte. “Pelas suas características, aparenta não ser material muito antigo e está em bom estado de conservação“, afirmou o comandante.