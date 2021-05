João Almeida terminou esta quarta-feira a 17.ª etapa do Giro no segundo lugar, 13 segundos atrás do irlandês Dan Martin. Num dia da competição que contou com um percurso de 193 quilómetros entre Canazei e Sega di Ala, o ciclista português da Deceuninck-Quick Step alcançou a melhor classificação nesta edição da prova italiana, depois de já ter terminado em sexto na etapa desta terça-feira.

O 17.º dia do Giro ficou ainda marcado pela queda de Egan Bernal, o atual camisola rosa, nos últimos quilómetros antes da meta. Ainda assim, o colombiano da Ineos mantém a liderança da classificação geral, com dois minutos e 24 segundos de avanço para o italiano Damiano Caruso, da Bahrain-Victorious). Com este segundo lugar, João Almeida ultrapassou Giulio Ciccone e Tobias Foss e subiu ao oitavo lugar do Giro, cimentando uma posição no top 10.

Esta quinta-feira, o pelotão do Giro vai percorrer 231 quilómetros entre Rovereto e Stradella.