Malásia ultrapassou a Índia no número de novos casos por milhão de habitantes

No dia 23 de maio, com a Índia a descer e a Malásia a subir, registaram 185 novos casos por milhão de habitantes (numa média móvel de sete dias). Dois dias depois, a Malásia estava com 205 casos diários por milhão de habitantes e a Índia com 172.

Claro que, comparando números absolutos, a Índia, com 1,4 mil milhões de habitantes, tem mais infeções diárias que a Malásia, que tem 32 milhões de habitantes — mais de 237 mil novos casos na Índia contra cerca de 6.600 na Malásia. O que dá um total de 27 milhões de casos de infeção com SARS-CoV-2 na Índia, desde o início da pandemia, e de quase 526 mil na Malásia.