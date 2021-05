A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta quarta-feira a execução orçamental até abril, depois do agravamento do défice registado no primeiro trimestre.

Nos três primeiros meses do ano, “o défice das Administrações Públicas em contabilidade pública atingiu 2.255 milhões de euros em resultado da terceira vaga da pandemia” de Covid-19, referiu o Ministério das Finanças, no dia 26 de abril.

Esta evolução, acrescentou na altura o ministério, traduziu-se num agravamento de 2.358 milhões de euros face ao período homólogo “explicado pelo impacto do confinamento e das medidas de resposta à pandemia“. Já a receita fiscal caiu 1.057 milhões de euros até março, recuando 10,1% face ao mesmo período de 2020, sendo este o terceiro mês consecutivo com uma quebra homóloga a dois dígitos.

A DGO divulga o saldo orçamental em contabilidade pública, ou seja, na ótica de caixa (entrada e saída de verbas). Já o défice em contas nacionais (que tem por base a ótica de compromisso), ou seja, o saldo que conta para Bruxelas, é apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).