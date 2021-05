Em atualização

Um tiroteio em San José, na Califórnia (Estados Unidos), poderá ter causado vários mortos, incluindo o atirador, e feridos, reportou a Reuters, esta quarta-feira.

A polícia de San José disse estar a responder a um tiroteio no centro da cidade e que este ainda se encontra em curso.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Clara disse no Twitter que o atirador tinha sido atingido e a afiliada local da NBC relatou várias mortes, citando fontes não identificadas.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

— Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021