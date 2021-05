Um tribunal holandês decidiu que a Shell terá de reduzir em 45% as emissões de CO2 até 2030. É a primeira vez que a Justiça decide que uma empresa tem de reduzir as emissões de dióxido de carbono de acordo com as metas estabelecidas pelo Acordo Climático de Paris.

A decisão do Tribunal Distrital de Haia surge depois de uma ação judicial interposta por sete organizações não governamentais de defesa do ambiente, incluindo a Friends of the Earth Netherlands, em nome de mais de 17 mil cidadãos holandeses. Para Roger Cox, da Friends of the Earth Netherlands, a decisão do tribunal “é um ponto de viragem histórico”, disse à CNN.

A Shell, que tinha anunciado planos para reduzir as emissões a partir de setembro até 2050, declarou que vai recorrer da decisão.

A associação ambientalista portuguesa Zero saudou a deliberação do tribunal. Francisco Ferreira considerou, em declarações à rádio Observador, que esta abrirá a porta para que mais empresas petrolíferas sejam obrigadas a reduzir as emissões de CO2.