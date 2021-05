Um em cada três portugueses (um total de 3.526.688 pessoas — 34% da população) já foi vacinado com pelo menos uma dose de uma vacina contra a Covid-19, revelou a DGS (Direção-Geral da Saúde) no vigésimo “Relatório de Vacinação” em Portugal. Ao todo, 16% (1.654.55) das pessoas foram vacinadas com duas doses.

Ao todo, já foram recebidas 5.728.470 doses de uma das vacinas, tendo sido distribuídas 5.124.418 doses (este último número não inclui as regiões autónomas).

Em relação à semana anterior, houve mais 300.628 pessoas vacinadas com a 1ª dose e mais 216.283 que completaram a vacinação. Ao todo, 90% dos portugueses com mais de 80 anos — 607.257 — têm agora a vacinação completa. Na faixa etária entre os 65 e 79 anos, esta percentagem desce para 30%. Contudo, no mesmo intervalo de idade, 92% dos desses portugueses já levaram a primeira dose.

Quanto às outras faixas etárias, com a primeira dose, o grupo entre os 50 e os 64 contabiliza 44% de vacinados (941.130), no intervalo entre os 25 e os 49 são 13% (429.980), nos jovens entre os 18-24 são 5% (36.247) e, por fim, a faixa entre os 0 e os 17 anos conta com 885 pessoas vacinadas, correspondendo, a 0%.

Relativamente à vacinação completa, estes números descem. O grupo entre os 50 e os 64 contabiliza 13% de vacinados (285.780), o entre os 25 e os 49 tem 8% (268.018), os jovens entre os 18-24 apenas 3% (20.064) e, por fim, a faixa entre os 0 e os 17 anos conta com 288 pessoas completamente vacinadas (também 0%).

De todas as regiões, incluindo as ilhas, o Alentejo é a que tem a maior percentagem da população vacinada. Com mais 25.288 administradas em relação à semana passada, 41% da população levou a primeira dose e 21% tem a vacinação completa, num total de 292.725 de pessoas que já levaram pelo menos um dose da vacina.

Não olhando para percentagens, é o Norte que está à frente no número de pessoas com pelo menos uma dose de uma das vacinas, com 1.756.275 doses administradas — mais 179.662 do que na última semana. Contudo, este valor corresponde a 34% da população desta região com a primeira dose e 15% com a vacinação completa.

Este é um valor que não difere muito de Lisboa e Vale do Tejo, que tem, com 1.705.909 doses administradas — um número superior em 178.699 em relação à última semana –, 32% da população com pelo menos a primeira dose de uma vacina.

Quanto às outras regiões, as percentagens são também semelhantes. No Centro foram administradas 983.974 doses de vacinas, mais 86.037 em relação ao último relatório. Nesta região, 40% da população teve já a primeira dose e 21% tem a vacinação completa. Descendo para o Algarve, há um total de 199.146 doses administradas, mas 22.750 do que na semana que passou. Nesta região 31% das pessoas levou pelo menos a primeira dose e 15% tem a vacinação completa.

Indo para as ilhas, nos Açores há mais 14.254 doses administradas, elevando para 107.112 o total de imunizações. Isto perfaz um total de 32% de pessoas com a primeira dose e 12% com a vacinação completa. Por fim, a Madeira contabiliza um total de 132.162 vacinas, mais 9.936 do que no último relatório. Neste arquipélago, 36% dos residentes têm da primeira dose e 16% a vacinação completa.