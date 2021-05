Ventura critica Rio, mas apela à família da direita: "Não vamos ser mais o fantoche dos socialistas"

Se esse esse era o propósito de Ventura, a verdade é que o líder do Chega reservou largos minutos a criticar abertamente Rui Rio, que, sugeriu o líder do Chega, “não tem conseguido fazer o seu papel de oposição“. Num discurso de 30 minutos, muito aplaudido, Ventura desafiou o PSD e os demais partidos de direita a juntarem-se numa aliança para derrotar António Costa.

“A direita já passou tempo demais a discutir paradigmas. A nova direita tem de estar preparada para governar. Ao contrário dos outros que dizem com o Chega, nós dizemos com a direita sempre. Estamos dispostos ao debate. Enquanto nos preocuparmos mais em agradar à esquerda, vamos ser sempre um fantoche dos socialistas“, afirmou.

Se a “direita clássica” insistir em traçar cordões sanitários em torno do Chega, insistiu Ventura, acabará por fazer um “frete” à esquerda e ajudar a “perpetuar” o PS no poder. “Se for assim não vamos chegar a lado nenhum. Quando ostracizamos esta nova direita estamos a ostracizar uma parte do povo português.”

Repetindo várias vezes que era tempo de a direita, apesar das suas diferenças, perceber que António Costa é o verdadeiro adversário, que é tempo de olhar a “esquerda de frente” e de deixar de ser “mole” ou “fofinha”, Ventura deixou uma garantia: “Não haverá Governo à direita sem o Chega. Nunca mais teremos em Portugal um Governo de direita sem o Chega.”