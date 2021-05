A União Europeia (UE) está a empreender “todos os esforços” para garantir a libertação do jornalista bielorrusso Roman Protasevich e da companheira, que foram detidos em condições “absolutamente ilegais”, disse esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Nós continuamos a fazer todos os esforços para garantir a libertação das duas pessoas detidas na Bielorrússia porque elas foram detidas em condições absolutamente ilegais”, afirmou Augusto Santos Silva à entrada no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, antes da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

Questionado pelos jornalistas sobre a acusação de pirataria dirigida pelas autoridades bielorrussas a Paris, depois de França negar a passagem de um avião da Belavia Belarusian Airlines que partiu de Minsk (Bielorrússia) em direção a Barcelona (Espanha), o ministro sublinhou que essas acusações “não têm qualquer fundamento”.

“A França está a limitar-se a aplicar a decisão que o Conselho Europeu tomou na passada segunda-feira”, acrescentou o governante, referindo-se ao pedido feito pelos líderes europeus, reunidos em Bruxelas, para que as companhias aéreas europeias evitassem o espaço aéreo bielorrusso.

Para Santos Silva, as condições em que o jornalista e ativista Roman Protasevich e a companheira foram detidos, num desvio de um voo de Atenas (Grécia) para Vílnius (Lituânia), foram, “essas sim, de pirataria aérea patrocinada por um Estado”.

As sanções da UE sobre a Bielorrússia estão entre os temas que constam da agenda da reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros, que esta quinta-feira se reúnem em Lisboa no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE.

Na quarta-feira, antecipando o tema da reunião, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, declarou à AFP que entre as sanções impostas à Bielorrússia poderão estar impedimentos à exportação de potássio e à passagem do gás natural importado da Rússia.

Em cima da mesa estarão também as relações com África, bem como com o Indo-pacífico — duas prioridades da presidência portuguesa -, os chamados ‘conflitos não resolvidos’ na vizinhança leste da UE e a situação no Médio Oriente.

“Em todos esses temas as discussões serão muito importantes e, tenho a certeza, também frutíferas entre os ministros europeus”, frisou Santos Silva.

A Bielorrússia é acusada de ter desviado, no domingo, um avião da companhia aérea irlandesa Ryanair para Minsk, a fim de deter o opositor bielorrusso Roman Protasevich, de 26 anos, que estava a bordo.

Várias instituições e países do Ocidente condenaram já a ação das autoridades bielorrussas, que asseguram ter agido dentro da legalidade ao intercetar o voo comercial, argumentando que havia uma ameaça de bomba feita pelo grupo palestiniano Hamas.