A delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu alertou na quarta-feira para uma mensagem de correio eletrónico falsa que está a ser difundida sobre “ajuda coronavírus” e pede que quem a receba comunique “de imediato” às autoridades competentes.

Em comunicado, é referido, que “durante a manhã de hoje está a ser difundida uma mensagem de correio eletrónico utilizando o ‘logo’ e morada da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu sob o título: ‘Ajuda coronavírus para membros do partido socialista'”. Esclarece que essa mensagem de correio eletrónico “é falsa”, “é uma burla informática” e “é feito um uso abusivo do logo da delegação, assim como da morada”.

Nesse sentido, “a delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu pede a todos os utilizadores que comuniquem, de imediato, a receção do ‘mail’ […] às autoridades competentes” e lamenta “todos os inconvenientes” aos quais é alheia. A delegação refere ainda que o caso “já foi comunicado às autoridades belgas e portuguesas no sentido de ser desenvolvida investigação policial”.

No email falso, que utiliza o logótipo do PS, é pedida uma quantia de 85 euros.